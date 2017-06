Aluno de 12 anos leva simulacro de arma de fogo para colégio

Uma criança de 12 anos foi identificada com um simulacro de arma de fogo, no Centro de Assistência Integral à Criança (CAIC), no bairro Linhares, zona Leste de Juiz de Fora, nessa segunda-feira, 26.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a diretora do colégio contou aos policiais que o aluno do 4º ano da escola estava com o objeto no corredor do colégio.

Segundo a polícia, o menino disse que achou o simulacro na rua há alguns dias, e que foi com a arma falsa para o colégio para brincar de "polícia e ladrão" com os colegas de sala. Em conversa com policiais que atuaram no caso, a criança disse que não apontou e nem ameaçou ninguém com o simulacro, e que ninguém na escola o ameaçou.

A mãe do menino foi chamada e relatou à polícia que já tinha visto o filho com a arma de brinquedo dentro de casa; e orientou a criança que em hipótese alguma levasse o objeto para a escola. A mulher disse ainda que tomou conhecimento do ocorrido a quando a diretora ligou para ela solicitando o comparecimento à escola.