Motociclista bate em outra moto e atropela pedestre no Ipiranga

Um motociclista de 35 anos e uma jovem de 24 anos ficaram feridos após o condutor colidir com outra motocicleta na tarde dessa segunda-feira, 26, na Rua Darcy Vargas, situada no bairro Ipiranga, zona Sul.



De acordo com as informações da Central de Operações da Polícia Militar (Copom), os motociclistas seguiam sentido Centro- Ipiranga, quando o condutor, um jovem de 24 anos, iria fazer a conversão para transitar em outra via, foi atingido pelo segundo motociclista na lateral do veículo.



Após colidir, o motociclista seguiu em direção a calçada e atingiu a pedestre. O Samu socorreu as duas vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). O motociclista de 24 anos não se feriu. Até a conclusão do Registro de Evento de Defesa Social (Reds) e o fechamento desta edição, não foi informado o estado de saúde das vítimas, pois elas ainda estavam sendo atendidas.