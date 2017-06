Museu Mariano Procópio inaugura estacionamento para bicicletas

O Museu Mariano Procópio (Mapro) inaugurou, na manhã dessa segunda-feira, 26, um espaço para o estacionamento de bicicletas para atender os frequentadores do parque. Ao todo, a estrutura disponibiliza dez vagas e foi implantada na entrada principal do Museu, localizada na Rua Mariano Procópio, 1.100. “A necessidade de instalação do equipamento surgiu por meio dos vários pedidos que recebemos de cidadãos que frequentam o espaço. Agora, vamos avaliar a demanda. No futuro, caso seja necessário, disponibilizaremos mais vagas”, explica Dirceu Falce, gerente de planejamento e manejo do parque do Mapro.

Falce também ressalta que a decisão de inaugurar o espaço acompanha o processo de construção das ciclorrotas na cidade. “A bicicleta tem se tornado, atualmente, uma tendência e alternativa de transporte. Aqui há um grande fluxo de pessoas que vêm para caminhar e, muitas delas, vêm de bicicleta”, avalia o gerente, ressaltando que o Museu não fornecerá equipamentos de segurança, como cadeados e correntes. “Fornecemos um local de estacionamento gratuito, mas não nos responsabilizamos pelas bicicletas”, pontua.

Além da nova estrutura, a cidade conta com dez pontos de estacionamento instalados nas praças Antonio Carlos, de Benfica, da Estação, Jarbas de Lery Santos, de Santa Terezinha, do Manoel Honório, Agassis, do Bom Pastor, do Alto dos Passos e no Museu Mariano Procópio, além de um bicicletário na UFJF, que disponibiliza uma estação de bicicletas compartilhadas próximo ao prédio da reitoria. Na Universidade, os usuários podem pegar uma bicicleta "emprestada", passear pelo Campus e devolvê-la à estação.

CICLORROTAS

A instalação desses novos espaços na cidade é reflexo das políticas de mobilidade urbana implementadas pela Prefeitura, que, em junho de 2016, deu início ao “Bike JF”. O projeto destinou até o momento 11.226 metros de ciclorrotas nas avenidas Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas e na rua Francisco Bernardino. A previsão é que o projeto seja destinado às ruas Dom Silvério, São Mateus, José Lourenço Kelmer, Vitorino Braga, Santo Antônio, Avenida dos Andradas e Avenida Presidente Itamar Franco.

A última pesquisa, realizada em 2015 pela ONG Mobilicidade JF, contabilizou 1.144 viagens de bicicleta, em um período de 12 horas, na esquina das ruas Itamar Franco e Rio Branco. A penúltima avaliação foi feita em 2013, no mesmo local e período de tempo, sendo contabilizadas 1.141 viagens de bicicleta. “Praticamente não houve alteração do cenário, mas a existência das ciclorrotas pode mudar isso. A tendência é que as pessoas que moram, por exemplo, nos bairros mais próximos do Centro comecem a utilizar cada vez mais a bicicleta, economizando dinheiro e tempo nos pontos de ônibus”, avalia Guilherme Mendes, diretor da ONG.