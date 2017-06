Vítimas de acidente do ônibus da Força Nacional aguardam alta hospitalar

Três vítimas do acidente com um ônibus que levava integrantes da Força Nacional de Segurança para Brasília, no sábado, 24, aguardam alta nessa segunda-feira, 26. As vítimas estão internadas do Hospital de Pronto Socorro (HPS) deste a data do acidente quando o veículo capotou na BR-040, próximo ao Expominas.



No sábado, outras três vítimas foram atendidas na unidade de saúde e foram liberadas. As vítimas que foram encaminhadas à Upa Norte também foram liberadas no mesmo dia.



O cabo da Força Nacional, socorrido com uma fratura exposta de tornozelo, passou por "tratamento cirúrgico" após fratura do maleolo lateral (proeminência óssea arredondada que fica de ambos os lados da articulação do tornozelo) e também por sutura do couro cabeludo. O militar foi liberado neste domingo, 25.