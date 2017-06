Trabalhadores têm até a próxima sexta-feira para sacar os abonos do PIS e Pasep

Os trabalhadores e servidores públicos que tenham cumprido pelo menos 30 dias de trabalho em 2015 têm até a próxima sexta-feira, 30, para sacar os abonos dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), relativo ao ano-base 2015. Os saques do PIS são feitos na Caixa Econômica Federal e os do Pasep no Banco do Brasil. Cada trabalhador pode receber até R$937, o valor de um salário mínimo. Caso o valor não seja sacado por quem de direito até o prazo final, será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Segundo informações do gerente da Caixa, Luiz Gonzaga Guedes Júnior, 154.188 beneficiários do PIS ainda não sacaram o abono em Minas Gerais, que é distribuído anualmente e destinado aos trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos cinco anos, e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano de referência, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É necessário ainda que os dados dos trabalhadores tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

De acordo com as novas regras estabelecidas pelo Governo Federal, o valor do benefício do PIS é associado ao número de meses trabalhados no exercício anterior. “Portanto, quem trabalhou um mês no ano-base 2015 receberá R$79, quem trabalhou dois meses receberá R$157, e assim por diante. Só receberá o valor total quem tiver trabalhado o ano-base 2015 completo”, informou o gerente da Caixa, Luiz Gonzaga Guedes Junior

O trabalhador que desejar consultar se tem direito ao beneficio, deve entrar no site da Caixa (www.caixa.gov.br), ou ligar para o número 0800 726 0207.

Aqueles beneficiários que possuem o Cartão Cidadão podem sacar o benefício nos canais de autoatendimento da CAIXA, casas lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Quem não possuir o cartão pode sacar diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do documento de identidade. Para quem tem conta na CAIXA, o dinheiro será depositado, desde que tenha movimentação com saldo positivo e a conta possua um único titular.

RENDIMENTOS DO PIS



Os rendimentos variam conforme o saldo existente na conta do PIS vinculada ao trabalhador. Caso o saque desse rendimento não seja efetuado até a próxima sexta-feira, 30, o valor será incorporado ao saldo de quotas para atualização e disponibilidade no próximo calendário.

PASEP



Os servidores públicos com direito ao Pasep devem verificar se tiveram o dinheiro depositado na conta. Caso não tenha sido feito o depósito, o trabalhador deve procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo número 0800 729 0001.