Cursos do CES/JF fundam Empresa Júnior

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia em Design de Interiores do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), fundaram na tarde de sexta-feira, 23, no campus Arnaldo Janssen, a Arcos Empresa Júnior. A cerimônia de abertura contou com a presença da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo professora Milena Andreola de Souza, a professora do curso de Tecnologia em Design de Interiores, Aline de Barros Pimenta, dos professores orientadores do projeto, professora Denyse Pereira Neves Delgado, professor Saulo Monteiro Costa Dias e da diretora acadêmica Lilyan Márcia Gatto.

O objetivo da Arcos é oferecer serviços profissionais, assinados por professores orientadores, com um custo mais baixo, com a missão de popularizar a Arquitetura e o Design de Interiores.

A diretora da Arcos, Jeannie Oliveira, explicou como foi o processo de construção da Empresa. “Por meio da propaganda de empresa Júnior de outras instituições, nós procuramos a coordenação do curso e tivemos o apoio. A ideia foi fazer uma Empresa Júnior multidisciplinar, que pudesse trabalhar com outros cursos, então pensamos no Design de Interiores, que é uma área correlacionada com a Arquitetura, e essa junção dos cursos ser um diferencial da Arcos”.

Jeannie destacou que a Arcos deseja mudar o mundo da Arquitetura e Urbanismo e do Design de Interiores, começando por Juiz de Fora. “Queremos olhar para as casas e prédios da cidade e ver nosso toque neles, levando qualidade espacial para as pessoas”. Ela se sente orgulhosa de estar fazendo parte de um momento tão importantes para o CES/JF, “pensar que daqui a alguns anos, quando as pessoas estiverem trabalhando na Arcos e precisar saber quem fundou, vai ter minha foto, minha assinatura nesses documentos, é surreal”.

Com a Arcos, os graduandos terão uma experiência ampla de trabalho, eles vão ter contato direto com o cliente, vão aprender como funciona o processo de abertura e gestão de um escritório de Arquitetura. A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, ressaltou que os fundadores da Arcos são um grupo de alunos muito empreendedores. “Em três meses eles conseguiram fundar a Empresa, estão muito empenhados em fazer um bom trabalho, são muito responsáveis por esta causa. Como educadora é muito bom vê-los amadurecer tão rapidamente”, comentou Milena.

Os responsáveis pela Arcos Empresa Júnior são: Jeannie Oliveira (diretora presidente), Joice Moreira (diretora vice-presidente), Italo Seghetto (diretor administrativo financeiro), Julio Bertolotti (gestor administrativo financeiro), Diego Liberato (diretor de projetos), Bruna Abrantes e Welerson Magalhães (gestores de projetos de arquitetura), Carolina Costa (gestora de projetos de design de interiores), Gabriela Lopes (diretora de marketing), Esther Alves (gestora de marketing), Paloma Chartone (diretora de qualidade), Jéssica Caroline (gestora de qualidade), Tales Siqueira (diretor de gestão de pessoas), Luiza Soldati (gestora de pessoas). Os trainees são: Helena Junqueira, Arielli Leonildio, Yasmin Dominato, Roberto Borges, Lucas Cangussu e Nivalda Campos.

Fonte: Assessoria