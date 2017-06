Sebrae Minas promove seminário voltado para o setor da construção civil de Juiz de Fora

No Brasil, o setor da construção civil envolve mais de 720 mil microempreendedores individuais (MEI) e cerca de 355 mil micro e pequenas empresas (MPE) ligadas ao segmento. Apesar da crise ter afetado o setor nos últimos anos, muitos empreendedores estão em busca de diferenciais para se destacar no mercado.

De acordo com dados do IBGE, referentes a maio deste ano, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou uma variação de 0,30%, ficando 0,15 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (0,15%). Os últimos doze meses ficaram em 4,52%, resultado abaixo dos 5,07% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em maio de 2016, o índice foi 0,83%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$1.039,54, em maio subiu para R$1.042,69, sendo R$536,24 relativos aos materiais e R$506,45 à mão de obra. Em Minas Gerais, no mês de maio, esse custo médio foi de R$992,96, o que representa uma variação percentual mensal de 0,37% e, anual, de 3,55%.

Como forma de fomentar o setor da construção civil e capacitar seus empresários, o Sebrae Minas e o Sindicato da Construção de Juiz de Fora (Sinduscon-JF) realizam nesta quarta-feira, 28, o seminário Perspectivas e desafios para a construção civil, no Centro Industrial de Juiz de Fora. A ação é voltada para construtoras, pequenas empreiteiras, engenheiros, arquitetos e empreendedores do setor da construção civil. A inscrição é gratuita.

PROGRAMAÇÃO

18h30 às 19h45: Palestra Administre sua empresa para ser mais competitiva

19h50 às 20h20: Palestra Perspectivas e desafios para a construção civil

20h25 às 20h55: Palestra Perspectivas do mercado de cimento no Brasil

20h55 às 21h10: Aberto a perguntas

21h10 às 21h15: Encerramento

SEMINÁRIO PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

Data: 28 de junho de 2017

Local: Centro Industrial de Juiz de Fora – Av. Rio Branco, 2337

Informações e inscrições: (32) 3257-4708 / 4712 / 0800 570 0800 / www.sebraemg.com.br

Fonte: Assessoria