Projeto Bem Comum leva crianças ao Independência Shopping

Em parceria com o Projeto Bem Comum, da Prefeitura de Juiz de Fora, o Independência Shopping recebe nesta terça-feira, 27, cerca de 30 crianças assistidas pela Instituição Sociedade Beneficente Mão Amiga. A garotada vai poder aproveitar as atrações do Big e Kid, um conjunto de atividades lúdicas instalado na Praça de Eventos, além de ganhar um lanche fornecido pelo quiosque “Olha o Churros!”. A ação social acontece das 12h às 13h30.

A Sociedade Beneficente Mão Amiga assiste, hoje, cerca de 200 crianças nas 250 famílias cadastradas. Além do atendimento de profissionais voluntários, como psicólogos, fonoaudiólogos, advogados e médicos, a instituição recebe doações cestas básicas, brinquedos, material escolar, roupas, móveis e outros itens que são repassados aos assistidos. A Sociedade se localiza no bairro Ipiranga e também atende a famílias de outros bairros de Juiz de Fora, como Vila Olavo Costa, Santa Cruz, e municípios próximos, como Matias Barbosa e Rio Preto.

Fonte: Assessoria