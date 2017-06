Moradores da região Nordeste cobram ônibus para alunos

Alunos e moradores da região Nordeste, que utilizam o Transporte Coletivo Urbano (TCU), estão pleiteando a implantação de um ônibus da região com destino direto à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A justificativa dos residentes é a demora na conclusão do trajeto, que dura aproximadamente 1h30, além do custo com passagens, que gira em torno de R$11 por dia.

“Temos uma grande dificuldade em nos deslocarmos para a UFJF. Além do mais, a despesa com passagem é muito grande. Se tivéssemos um coletivo direto para o local, o custo seria bem menor e mais pessoas poderiam usufruir”, explicou a presidente da Associação dos moradores do bairro Grama, Fabiana Lopes Alvim.

Em função desses fatores, moradores da região se uniram para criar um abaixo-assinado online, no intuito de mobilizar e sensibilizar as autoridades competentes. “Nos encontramos para organizar e lutar por esse ônibus. Ele é de extrema importância para nós, uma vez que a zona Norte e outras regiões já possuem. Temos uma quantidade de usuários muito maior que o número de coletivos. Nos horários de pico sofremos com a superlotação”, reforçou Fabiana.

A presidente da Associação lembrou, também, que esta é uma solicitação antiga da população e, inclusive, já foi repassada para a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). “Há dois anos, levamos essa discussão para a Settra e fomos informados que não existe a possibilidade da implantação do veículo, visto que as Avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas não suportam mais ônibus e, essa inserção, dificultaria os horários. Até entendemos, o problema é que não temos muitas alternativas para chegar à Universidade”, finalizou Fabiana.

Os interessados podem assinar o manifesto através do link: https://docs.google.com/forms/d/1KW0PIjVLnwepAYGpzsV1NdEEIgMgg53kJZgdeDs4Ro/viewform?edit_requested=true. Conforme o texto, o formulário será entregue para a Settra.