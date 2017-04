PC pedirá a prorrogação da investigação do acidente envolvendo dois ônibus na JK

A Polícia Civil (PC) vai solicitar à Justiça a prorrogação do prazo para dar continuidade às investigações do acidente entre dois ônibus na Avenida JK, no dia 27 de março, que deixou 24 pessoas feridas. De acordo com o delegado Samuel Neri, responsável pela apuração, até o momento, 12 pessoas foram ouvidas e as demais vítimas não compareceram para depor quando foram solicitadas.



Os prontuários de atendimento médico das vítimas foram recebidos nessa quinta-feira, 27, pela 3ª Delegacia Distrital da Polícia Civil e foram encaminhados, já nessa quinta, à perícia, para elaboração dos laudos de corpo de delito indireto.

ACIDENTE

O acidente aconteceu na tarde do dia 27 de março. O ônibus que faz a linha 741, Valadares - Centro teria freado e o coletivo que seguia logo atrás, sem tempo para impedir o acidente, bateu na traseira. Com a colisão, 24 pessoas ficaram feridas e encaminhadas às unidades de saúde da cidade.