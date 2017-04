PRF recupera veículo "clonado" que havia sido roubado em 2013

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 65 anos por receptação e uso de documento falso na BR-040 na tarde dessa quinta-feira, 27. Os policiais, de serviço na Unidade Operacional de Juiz de Fora, no km 766 da rodovia, abordaram o veículo I/Ssangyong Action SP 4x4, com as placas OCV-3113, supostamente de Anchieta- ES.



Ao fiscalizar os elementos de identificação do veículo, os policiais constataram que houve adulteração no número do chassis, percebendo que o veículo seria um “clone”.



O veículo, na verdade, possui placas GYF-3011, de mesma marca e modelo, licenciado em Juiz de Fora, e havia sido roubado em Duque de Caxias, no dia 11 de abril de 2013.



O condutor do veículo, um advogado, de 65 anos de idade, residente em Volta Redonda apresentou, ainda, um documento falso e informou não saber que o veículo era objeto de crime. Veículo e condutor foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal.



De acordo com a PRF, esse é o décimo primeiro veículo roubado a ser recuperado pela PRF de Juiz de Fora em de 2017.