Primeiro suspeito de ataque homofóbico a jovem é encontrado

Após assumir as investigações sobre a tentativa de homicídio contra o jovem de 21 anos no dia 18 de abril, no bairro Costa Carvalho, região central, o titular da Delegacia Especializada de Homicídios, Rodrigo Rolli, ouviu a vítima na manhã dessa quinta-feira, 27, em um depoimento que durou cerca de 3h. “O jovem alega que estava passando pelo local onde ocorreu a violência, quando foi surpreendido pelos sete autores, e esses teriam o chamado de 'viado' e, em determinado momento, falado que no bairro não há lugar para homossexuais”, detalhou.



De acordo com o delegado, durante a oitiva, o jovem afirma já ter sofrido uma tentativa de agressão por um dos autores, em fevereiro deste ano. “No depoimento de hoje o jovem afirmou ter contato com o tio de um dos autores desde dezembro do ano passado, e desde então, o autor passou a agredi-lo verbalmente. No mês de fevereiro, tentou agredi-lo fisicamente, porém, o jovem conseguiu fugir e se afastou dos dois [tanto do tio, quanto do suspeito]” contou o delegado.



Após a oitiva, os dois homens citados pela vítima foram intimados a depor na Delegacia de Homicídios. Além de ouvir os envolvidos, a equipe também trabalha na busca por imagens que possam auxiliar na apuração do crime e identificação dos suspeitos e também procuram pelo taxista que socorreu o jovem na data da agressão.

ENTENDA O CASO

O jovem Lucas Ferreira de 21 anos, caminhava do trabalho para a casa, na Avenida Sete de Setembro, na noite de terça-feira, 18 de abril, quando foi vítima de um ataque com explosivos. Segundo a vítima, sete jovens o teriam atacado, usando explosivos, pelo fato de ser homossexual e negro.



O caso, antes tratado como crime de agressão e lesão corporal foi encaminhado à investigação da 6ª Delegacia Distrital da Polícia Civil. Após o jovem prestar depoimento na segunda-feira, 24, a apuração do crime foi transferida para responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios, que dá prosseguimento às investigações.