Ônibus não circulam nesta sexta-feira

Atualizado às 17h28 de 27/04/2017

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sinttro) de Juiz de Fora revogou a decisão de paralisar os ônibus apenas no horário de 8h30 às 15h30 nesta sexta-feira, 28, dia marcado para Greve Geral contra as reformas trabalhista, da Previdência e a Terceirização. De acordo com informações confirmadas pela assessoria do Sinttro, a catwgoria decidiu que, a partir das 00h dessa sexta-feira, 27, as garagens estarão fechadas e os ônibus não circularão. Até o momento, a paralisação foi confirmada por tempo indeterminado.

A decisão foi tomada para assegurar que a paralisação de fato contribua para que os trabalhadores pressionem o governo contra as propostas.

A paralisação total afetará, também, os setores que ainda não haviam confirmado adesão à paralisação. O Diário Regional entrou em contato com o Sindicato do Comércio (Sindicomércio) que, até o momento, mantém a decisão de funcionamento normal nesta sexta-feira.