Mãe e bebê vítimas de acidente com trem recebem alta da Santa Casa

A jovem de 24 anos que estava em um Fiesta Sedan, com placa de Nova Lima, que foi atingido por um trem no Bairro Araújo, zona Norte, no dia 15 de abril, sábado do feriado de Páscoa, teve alta da Santa Casa no domingo, dia 23. A informação foi divulgada pela assessoria do hospital.

A mulher, que estava na 37ª semana de gestação, não teve ferimentos no acidente. Mas, devido ao choque pela ocorrência, foi encaminhada ao hospital, onde passou por uma cesárea de emergência e, logo após, foi encaminhada ao CTI. O bebê nasceu saudável e, também de acordo com a assessoria da Santa Casa, recebeu alta do hospital no dia 21, sexta-feira.

ACIDENTE

O Fiesta foi atingido pela composição após desrespeitar a cancela fechada e tentar atravessar a linha férrea. No carro, ainda estavam uma mulher de 31 anos, um homem de 31 e o motorista, de 26 anos, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Upa Norte, onde foi medicado e liberado.