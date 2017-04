SS divulga balanço da primeira semana da campanha de vacinação contra gripe

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nessa quarta-feira, 26, o balanço da primeira semana da campanha de vacinação contra a gripe. Segundo os dados, até o momento, foram imunizadas 14.869 pessoas, o que corresponde a 12,51% do total de pessoas do grupo prioritário, composto por crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas (mães com bebês de até 45 dias), trabalhadores da saúde, idosos, doentes crônicos, dentro do grupo das comorbidades preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) e com receita médica, e professores da rede pública e privada. A meta estabelecida pelo MS é de 90% do público-alvo, que compreende, em Juiz de Fora, 112.935 pessoas.



A baixa procura da imunização para crianças merece destaque, já que apenas 1.251 se vacinaram, de um total de 27.602. Segundo a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Michele Freitas, “a gripe pode acarretar outras complicações à saúde, por isso a imunização deve ser priorizada”.



De acordo com a médica pneumologista do Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente (DSCA) da SS, Heloísa Baraky, é importante que os responsáveis imunizem o quanto antes as crianças, por conta das baixas temperaturas que vêm se tornando frequentes. “Crianças que são alérgicas têm maior facilidade em desenvolver quadros respiratórios mais graves, otite, pneumonia, bronquiolite, o que acaba resultando em internação. A vacina fortalecerá o organismo contra o desenvolvimento dessas doenças”.



A vacina é segura, já que é produzida a partir de um vírus inativado. “O máximo que a criança pode apresentar é um quadro febril nos primeiros dias após tomar a dose. Só devem evitá-la aquelas crianças que estão com o quadro de saúde debilitado, têm histórico de reação grave a doses anteriores ou alergia a ovo de galinha. Fora isso, só existem benefícios”, explicou a médica.



As vacinas estão disponíveis até 26 de maio em todas as unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps); no Posto de Atendimento Médico (PAM) Marechal, térreo e 3º andar; e nos departamentos de Saúde da Criança e do Adolescente (DCSA), na Rua São Sebastião, n°772, Centro, e do Idoso (DSI), na Rua Batista de Oliveira, nº943, Centro, quase esquina com a Avenida Itamar Franco, de segunda a sexta-feira. O “Dia D” está marcado para 13 de maio.

