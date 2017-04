ONG Mobilicidade presta homenagem a ciclista morto em colisão no Jardim Glória

O ciclista Jorge Gabriel da Silva, 16 anos, morto na última segunda-feira, 24, receberá homenagem do Mobilicidade JF com a instalação de uma “Ghost Bike”. A ação consiste em colocar uma bicicleta pintada de branco no local do acidente. A ação acontecerá na próxima segunda-feira, 1º de maio, no trevo entre as ruas Doutor João Pinheiro, Visconde de Mauá e Gentil Form, situadas no bairro Jardim Glória, região Central, onde o jovem perdeu a vida ao colidir com um ônibus da linha 539 (Santos Dumont/Centro).

“O momento é de luto e não gostaríamos de ter que viver este dia. Uma vida se foi. Mas a ação é importante para que o episódio não caia no esquecimento”, avaliou Guilherme Mendes, diretor da ONG Mobilicidade JF, que ressalta que esta será a segunda vez que uma “Ghost Bike” será instalada na cidade. A primeira foi confeccionada e instalada na Via São Pedro, na Cidade Alta, em maio de 2016, em homenagem ao ciclista Carlos Alberto de Andrade, 63 anos.

Segundo o sargento da Polícia Militar (PM), Wanderson Marques, responsável pela apuração da ocorrência, vítima bateu na lateral do ônibus e depois foi atropelada. “O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que a preferência é do veículo de propulsão humana. Caso o motorista do coletivo tivesse respeitado o código e reduzido a velocidade ao ver a bicicleta, a colisão poderia ter sido evitada. Ele não deveria ter entrado junto com o ciclista na rotatória. Trata-se de respeito à vida”, opinou o diretor da ONG, acrescentando que, ao conversar com um primo da vítima, o mesmo foi informado que a bicicleta não estava com problema no freio, informação que diverge da primeira perícia realizada pela Polícia Civil (PC) no local da colisão. A PC apura as causas do atropelamento

LEGISLAÇÃO

O gerente do Departamento de Fiscalização, vinculado a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), Paulo Peron Júnior, enfatizou que o CTB se aplica a motoristas, ciclistas e pedestres e que, deste modo, as leis devem ser respeitadas por todos que fazem uso do trânsito. Diante de episódio que vitimou um adolescente de 16 anos, Peron fez um alerta. “Os ciclistas precisam sempre respeitar a regulamentação do trânsito para poder circular com segurança. Para isso, é preciso que ele respeite os semáforos, a faixa de circulação destinada a ele à direita da via e a faixa de pedestres. Ao cruzar uma via, o ciclista também deve descer da bicicleta para fazer a travessia de forma segura”.

De acordo com dados da Settra, o município conta com 11.226m de ciclorrotas, contemplando as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas e a Rua Francisco Bernardino. A implantação começou em meados de 2016 e tem previsão de ampliação para outros pontos da cidade.

A ciclorrota prevê a utilização de parte da pista para a circulação de bicicletas, criando uma rota compartilhada com os demais veículos.

O município também conta com dez bicicletários nas praças Antônio Carlos, de Benfica, da Estação, Jarbas de Lery Santos, Santa Terezinha, Manoel Honório, Agassis, Bom Pastor, Alto dos Passos e no Museu Mariano Procópio.