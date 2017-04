Eleitores enfrentam fila para regularizar situação com Justiça Eleitoral

Uma fila se formou para a regularização do título eleitoral, em frente à Central de Atendimento ao Eleitor, na manhã dessa quinta-feira na Avenida Itamar Franco, Centro.

A equipe do Diário Regional esteve no local, onde foi possível conversar com pessoas que estavam na fila. Um senhor que aguardava atendimento para regularização, teria chegado às 10h, e por volta do meio dia ainda aguardava no local.

Para pessoas que estavam na fila para tirar o primeiro título de eleitor, senhas específicas foram distribuídas. A jovem Jéssica Basílio, de 18 anos, afirmou ter aguardado por pouco tempo para tirar seu título.

Vilma Sinnott, técnica judiciária do Tribunal Regional Eleitoral (TER), explica que a fila que se formou é para o atendimento de eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições, e que essas pessoas devem regularizar a situação até a terça-feira, 2. A técnica ainda afirmou que o TRE irá trabalhar com o agendamento eletrônico de atendimento a partir do dia 8 de Maio, que poderá ser realizado através do telefone 148 ou pelo site http://www.tre-mg.jus.br/.