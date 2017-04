Homem que teria empurrado mulher de prédio é preso em flagrante

Uma mulher de 29 anos ficou ferida após queda de um prédio no bairro Santa Terezinha, localizado na Zona Nordeste, na noite dessa quarta-feira, 26. Segundo informações da Polícia Militar (PM), após discussões entre a vítima e o seu companheiro, de 29 anos, o mesmo teria a agredido com diversos socos e a empurrado pela janela.

A mulher caiu do segundo andar, bateu com o corpo na sacada e caiu na rua. A avó da vítima, que testemunhou as agressões, disse que tentou segurar a neta, mas não conseguiu impedir a queda.

O autor nega ter a empurrado pela janela, e afirmou a PM, que a sua companheira estava embriagada, e que após uma discussão, motivada por uma obra que estão fazendo, a mesma teria tentado suicídio. O homem ainda disse que vítima tem realizado recorrentes tentativas de suicídio.

O autor foi preso em flagrante por lesão corporal. A vítima foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).