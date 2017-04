Secretaria de Meio Ambiente organiza o I Seminário de Prevenção de Incêndios Florestais

A prevenção é a primeira linha de defesa contra um incêndio florestal. A partir dessa premissa, Juiz de Fora sediará entre os dias 11 e 12 de maio, o I Seminário Integrado de Controle e Prevenção de Incêndios Florestais. O evento, que acontecerá no Parque da Lajinha, é direcionado aos profissionais da área e à comunidade vizinha ao Parque Natural Municipal da Lajinha, como moradores, empresas e instituições.

Durante toda esta semana, representantes da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Guarda Municipal Ambiental, e Corpo de Bombeiros Militar estão realizando visitas aos estabelecimentos comerciais do entorno do Parque realizando a divulgação do Seminário ao público alvo. A equipe já compareceu ao Colégio Saci, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), ao Hotel Premier, a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), ao Serviço Social da Indústria (Sesi), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), além de creches e colégios próximos.

A iniciativa é da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (Ciea - Pólo Juiz de Fora), com a organização da PJF, através da SMA, do IEF, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar de Meio Ambiente, da Guarda Municipal Ambiental, do Exército e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Posteriormente ao Seminário ocorrerão trabalhos em campo referentes aos temas discutidos.

O evento é gratuito e as inscrições serão feitas pela internet neste link https://pjf.mg.gov.br/sicpif, e só serão efetivadas após recebimento de e-mail de confirmação.

Outras informações sobre o I Seminário Integrado de Controle e Prevenção de Incêndios Florestais pelo telefone (32) 3690-7118.

Confira a programação

11/05 - Manhã

8h – Café de boas vindas

8h30 – Abertura oficial

9h – Início das apresentações: Estratégias de combate aos incêndios florestais

11/05 - Tarde

13h30 – Mesa Redonda – Fiscalização e Legislação Ambiental

15h30 – O papel do Ministério Público perante aos incêndios florestais – Dr. Alex Fernandes – Promotor de Meio Ambiente de Juiz de Fora

17h – Café

12/05 - Manhã

9h às 12h – Parte prática na área de reflorestamento do Parque

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora