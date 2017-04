Mulher morre atingida por moto no Morro da Glória

Uma mulher de 53 anos foi morta atropelada por uma motocicleta na Avenida dos Andradas, no Morro da Glória, região central da cidade, na noite dessa quarta-feira, 26. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mulher atravessou a rua quando se deparou com a moto, que seguia no sentido centro/bairro. A vítima tentou se desviar, mas foi atingida pelo veículo.

Segundo a PM, o motociclista, de 25 anos, disse que também tentou desviar, mas que não conseguiu vindo assim a atingir a vítima.

A perícia compareceu ao local e constatou o óbito, o corpo foi encaminhado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML).