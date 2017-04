Núcleo do Cidadão de Rua promove campanha de arrecadação de cobertores

Antecipando-se ao período de inverno, o Núcleo de Cidadão de Rua "Hebert de Souza", da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), executado pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), lançou a campanha de arrecadação "Doe Amor, doe Calor, doe Cobertor". Com a iminente queda da temperatura, a instituição necessita de maior quantidade de cobertores, pois, com atendimento diário de até cem pessoas, eles precisam ser lavados diariamente, desgastando muito rápido. A campanha não tem prazo para terminar, pois a necessidade de roupas de cama no núcleo é constante.

Onde doar

SDS: Rua Halfeld, 450

Amac: Av. Rio Branco, 1.843, 4° andar

Núcleo de Cidadão de Rua “Hebert de Souza”: Rua Calil Ahouagi, 592