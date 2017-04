Falta de energia no centro de Juiz de Fora no início da tarde desta quarta, 26

A equipe do Diário Regional registrou no final da manhã e início da tarde desta quarta-feira, 26, a falta de energia em alguns pontos no centro de Juiz de Fora.

Na Avenida Rio Branco, próximo a rua São Sebastião, algumas lojas estão com as portas semi-abertas por não poderam atender seus clientes devido a falta de luz no interior dos estabelecimentos. Muitas pessoas também não conseguiam acessar alguns andares de prédios devido ao não funcionamento de elevadores.

Da mesma forma, no calçadão da Rua Halfeld, diversas lojas e galerias também estavam sem energia.

Os semáforos da região seguem com seu funcionamento normal.

Entramos em contato com a Cemig que informou, até o momento, não ter recebido nenhuma notificação sobre o ocorrido. E que possivelmente o problema pode se tratar de algo pontual. Entretanto afirmaram que estarão com uma equipe a disposição para resolução do problema