Polícia Civil investiga tentativa de homicídio por homofobia

No dia 18 de abril, o jovem Lucas Ferreira, de 21 anos, foi vítima de um ataque, em que sete suspeitos atiraram explosivos contra ele no bairro Costa Carvalho, zona Leste. A vítima, que relatou que o crime teria sido motivado por racismo e homofobia, foi socorrida por um taxista, que o levou até a Upa Leste na data da agressão.

Lucas prestou depoimento à Polícia Civil na segunda-feira, 24, e o caso, antes investigado pela 6ª Delegacia Distrital como crime de lesão corporal, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios, agora tratado como tentativa de assassinato.

De acordo com informações do titular da especializada, delegado Rodrigo Rolli, os investigadores já estão dando prosseguimento às diligências, para acelerar a resolução do crime. "Nossa equipe já está nas ruas. Procuramos pelo taxista que socorreu o jovem, para que possa testemunhar no caso. Também queremos usar imagens de sistemas de segurança e do Olho Vivo que possam ajudar a identificar os suspeitos e serem usadas como provas do crime", comentou o delegado.

Rolli também trabalha para anexar o laudo médico lavrado no hospital ao inquérito. Lucas Ferreira comparecerá à Delegacia de Homicídios na manhã desta quinta-feira, 27, para prestar novo depoimento. "Já tivemos acesso ao depoimento que ele prestou na segunda-feira. Mas precisamos ouvi-lo novamente para que as investigações sejam conduzidas da melhor forma possível", explicou o titular.

Nenhum suspeito do crime foi identificado até o momento.