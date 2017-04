PM registra dois roubos de veículos em menos de 3 horas em JF

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de roubo e furto de veículos na noite dessa terça-feira, 25, em um intervalo de 2h40.

O primeiro crime aconteceu no bairro Santa Efigênia, zona Sul. O registro foi realizado por volta das 19h37. Conforme relatado pela vítima, um homem de 41 anos, sua moto, modelo Honda XRE foi roubada enquanto ele estava em um bar. Armado com um revólver, o homem levou o veículo, sob a cobertura de pelo menos mais um suspeito, que estaria em um Escort.

No segundo registro, feito às 22h21, um homem de 56 anos relatou à PM que estacionou seu veículo, uma Parati, na Rua Roberto de Barros, no Centro, por volta das 19h e, ao retornar, às 22h, não enontrou o veículo no local. O homem informou que o carro possui um adesivo de cadeirante no vidro da frente.

Nenhum dos dois veículos, nem suspeitos dos crimes, foram localizados.