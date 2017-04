Polícia Civil volta a investigar oficial da PM denunciado por extorsão

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a 3ª Delegacia Distrital da Polícia Civil em Juiz de Fora, retomou, na semana passada, as investigações sobre as denúncias de corrupção contra um tenente-coronel da Polícia Militar.

O oficial, que até janeiro deste ano atuava no 27º batalhão da PM, é investigado por extorsão. De acordo com os registros da corporação, em novembro de 2016, o policial teria sido apontado por empresários de postos de combustíveis por ter-lhes exigido dinheiro, R$2 mil mensais, se aproveitando do cargo.

Conforme o titular da distrital que conduz as investigações, Rodolfo Rolli, as diligências estão sendo retomadas. "Já havíamos encaminhado um relatório ao MPMG para acelerar as decisões sobre o caso. Até então, nada havia sido constatado. Mas, a pedido do órgão, estamos retomando as investigações e ouviremos mais pessoas sobre o caso", detalhou Rolli.

PROCESSO INTERNO FOI CONCLUÍDO

Oficiais do alto comando da PM foram designados para apurar o caso em um processo interno. De acordo com informações da assessoria da Polícia Militar, as investigações foram concluídas. Pelo processo, não foi encontrado nenhum indício de envolvimento do militar com o crime de extorsão.

Em janeiro, o tenente coronel pediu aposentadoria da corporação, aguardando contagem de tempo em casa. Ele está oficialmente aposentado desde fevereiro.

