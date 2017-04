Assaltantes arrombam casa e furtam R$85 mil

Um homem de 32 anos acionou a Polícia Militar (PM) nessa terça-feira, 25, após constatar que sua casa havia sido invadida e furtada.

Segundo as informações relatadas no Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o homem, proprietário de uma distrbuidora de bebidas localizada no bairro Teixeiras, zona Sul, saiu de casa, no bairro São Pedro, Cidade Alta, por volta das 15h. Ao retornar, aproximadamente às 17h50, encontrou a porta da cozinha e a janela abertas.

Conforme o homem, foi furtada a quantia de R$85 mil de um cofre pequeno, que ficava dentro de um guarda-roupa na residência. Do total, R$52 mil eram em espécie e R$33 mil em cheques de clientes. Os assaltantes fugiram, levando todo o dinheiro

A vítima não apontou nenhum suspeito à Polícia.