Obras de moradia estudantil da UFJF estão na fase final

Na segunda-feira, 25, foi realizada na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a reunião do Conselho Superior (Consu) com dois temas de forte impacto na vida dos estudantes. A aprovação da minuta do regulamento da Moradia Estudantil e a resolução para regulamentação do Programa de Assistência ao Educando, do Colégio de Aplicação João XXIII.

Também no encontro, o reitor da UFJF, Marcos David, afirmou que segue para Brasília, onde entregará no Ministério da Educação o documento construído pela Reitoria e pelo Consu, buscando solucionar a questão do corte no orçamento da UFJF.

Esta é a primeira vez que a Universidade estabelece um programa de assistência estudantil também para os alunos do Colégio João XXIII. Desde o inicio da atual gestão do Reitor Marcos David, reformas têm sido feitas nas moradias para que ainda neste semestre possam ser viáveis as habitações. “Retoque de pintura, compra de móveis, como, geladeira, fogão, máquina de lavar, tiveram que ser feitas, pois, os prédios estavam parados há quatro anos. Tudo está praticamente pronto, está faltando apenas à entrega de alguns materiais”, comentou o pró-reitor de assuntos estudantis da UFJF, Marcos Souza Freitas.

A administração comemora o avanço das obras. “É uma grande conquista do movimento estudantil, pois, é um equipamento importante para os alunos, que auxilia e muito”, disse Marcos

Ao todo, a moradia estudantil contará com dois prédios, um masculino e outro feminino, com o total de 113 vagas. Além dos dormitórios, as unidades possuem salas de estudo, refeitórios, banheiros, lavanderia e guarita, e está localizada há 500 metros do portão da UFJF, no bairro São Pedro, Cidade alta.

O edital está em preparação para ser lançado para os estudantes que querem se candidatar as vagas. A expectativa é que as moradias possam ser habitadas ainda neste semestre.