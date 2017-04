PM intensifica atuação em Operação Região Segura

Com o objetivo de aumentar a sensação de segurança entre a população de Juiz de Fora e da região, a Polícia Militar realizou, durante essa terça-feira, 25, a Operação Região Segura, que contou com reforço do efetivo administrativo, em junção aos policiais que já atuam nas ruas. O objetivo da ação foi intensificar o policiamento, realizando buscas, apreensões e cumprindo mandados de prisão, no intuito de coibir crimes como o tráfico de drogas, roubos, furtos e homicídios. Além de Juiz de Fora, todas as cidades que compõem a 4ª Região da Polícia Militar foram contempladas com a iniciativa.

"Lançamos o efetivo às ruas para atuar nos principais pontos e realizar ações de interceptação, cerco e bloqueio e blitz. Nosso objetivo é ocupar as ruas no sentido de realizar as ações preventivas e apreensões qualificadas aqui na cidade e em toda a região", comentou o assessor de comunicação da 4ª Região da PM, major Marcellus Machado.

Segundo o militar, no município, as equipes estiveram nos locais onde se concentram maior quantidade de crimes violentos, como roubos e homicídios e ocuparam, também, as regiões de Juiz de Fora onde há grandes aglomerações. "Além de todas as regiões mapeadas pelo setor de Planejamento e Operações da PM como as que têm maior estatística da prática desses crimes, ocupamos também bairros como o Centro, São Mateus e Alto dos Passos, na zona Sul, e São Pedro, na Cidade Alta. Também atuamos nos principais corredores de Juiz de Fora, como as Avenidas Brasil, Rui Barbosa e Rio Branco, onde há um maior acúmulo de pessoas devido à proximidade com os centros comerciais", explicou Machado.

Na operação, que se iniciou na manhã dessa terça-feira, se estendendo até a meia noite, a Polícia Militar apreendeu diversas armas, entorpecentes e cumpriu mandados de prisão de suspeitos de diversos crimes.