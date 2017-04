Funcionários dos Correios podem entrar em greve contra demissões e fechamento de agências

Os funcionários dos Correios em Juiz de Fora irão paralisar as atividades nesta quinta-feira, 27, em protesto contra as medidas de demissão propostas pelo governo. A estatal passa por uma reestruturação que pode levar os serviços à privatização e sofre com o iminente fechamento de 250agências em todo o país. Em Juiz de Fora, o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios confirmou ao Diário Regional que as unidades da Rua Oscar Vidal e do Independência Shopping serão fechadas.

A categoria também protesta contra a sobrecarga de trabalho, o déficit salarial e problemas relacionados ao Plano de Previdência Complementar da categoria. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Juiz de Fora, João Ricardo Guedes a categoria delibera em assembleia agendada para essa quarta-feira, 26, sobre a deflagração de greve da categoria contra as medidas.

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O Sindicato também confirmou à reportagem que os funcionários dos Correios irão aderir à greve geral contra as reformas Trabalhista e da Previdência Social, marcada para a próxima sexta-feira, 28, em todo o Brasil.