Governo do estado cadastra artesãos de Juiz de Fora

O Governo de Minas Gerais, por meio do Núcleo de Artesanato da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif), em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), realizará, na quarta-feira, 26, e quinta-feira, 27, o terceiro mutirão de cadastramento da Carteira Nacional do Artesão e do Trabalhador Manual. A atividade acontece das 9h às 17h, na Escola de Governo, localizada na Rua Maria Perpétua, nº 72, 3º andar, Bairro Ladeira, zona Leste.



Para participar, o interessado, maior de 16 anos, deve realizar o pré-agendamento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur) da PJF, pelo telefone 2104-7643, e comparecer, na data e local agendados, portando os seguintes documentos: foto 3x4 recente, original e cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência em nome do requerente. O cadastramento se dará mediante avaliação de peças prontas e demonstração de habilidade manual, através da prova de feitura para cada técnica a ser cadastrada. Poderão ser cadastradas no mínimo uma e no máximo três técnicas para cada artesão.



A expectativa, segundo a Seedif, é registrar gratuitamente cerca de 150 artesãos de associações locais. Para o secretário de Estado, Wadson Ribeiro, o cadastramento dos artesãos mineiros está entre as prioridades da Secretaria. A intenção é expandir o registro para toda a Zona da Mata. “A Carteira Nacional do Artesão é um instrumento importante de identificação e qualificação da atuação do artesanato em Juiz de Fora e na região. Através dela, políticas públicas de apoio à cadeia produtiva do artesanato serão formuladas”, explica o titular da Seedif. “Estamos criando também parcerias com o Sebrae e a Junta Comercial para qualificar e legalizar milhares de artesãos em todo o Estado”, ressalta.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora, João de Matos, o cadastramento é importante para conhecer o perfil do artesão local e valorizar o seu trabalho, por meio das associações. “A carteira pode contribuir para o aumento da renda dessas pessoas, já que facilitará o seu acesso a eventos especializados, como feiras e exposições, além de habilitá-los a participar de editais públicos e ter descontos em artigos de artesanato”, destaca.



Estima-se que hoje o Estado tenha cerca de 300 mil artesãos, e que toda a cadeia produtiva movimenta aproximadamente R$2,2 bilhões por ano em Minas Gerais. Além de Juiz de Fora, também estão programados, ainda para este ano, mutirões de cadastramento nas cidades de Uberlândia, Januária, Montes Claros e Bom Despacho.

