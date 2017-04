Vereador propõe Dia de Combate ao Assédio Sexual no Trabalho em JF

Com a finalidade de desenvolver ações de prevenção às vítimas de Assédio Sexual no trabalho, o vereador Júlio Obama Jr. (PHS) apresentou um projeto de lei (PL) que busca instituir no calendário municipal o Dia Municipal de Combate ao Assédio Sexual no trabalho, a ser celebrado anualmente no dia 8 de maio.

Neste dia, serão desenvolvidas em repartições públicas e empresas privadas, atividades como palestras, debates, seminários, entre outros eventos relacionados ao combate ao assédio sexual em ambientes de trabalho, visando uma maior conscientização sobre o tema.

De acordo com a Lei n° 10.224 do Código penal, o crime de assédio sexual é o ato de "constranger alguém com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função".

CASO REGISTRADO NA POLÍCIA



Em setembro de 2016 uma jovem pediu demissão do escritório de contabilidade onde trabalhava, no bairro Santa Helena, região central, depois de o chefe e proprietário do local ter tentado agarrá-la e beijá-la a força.

Segundo a mulher, em outras ocasiões, o chefe teria a oferecido dinheiro em troca de relações sexuais. Após pedir demissão, a chefe denunciou o homem à Polícia.

