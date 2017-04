PJF garante salário antecipado a servidores municipais

Os servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) receberão o salário referente ao mês de abril, excepcionalmente, nesta quinta-feira, 27. A antecipação ocorre em virtude da previsão de interrupção do funcionamento das instituições bancárias na sexta-feira, 28, último dia útil do mês, quando, normalmente, a PJF realiza o pagamento de seus servidores. Mais de 16 mil servidores das administrações direta e indireta, entre ativos, aposentados e pensionistas serão contemplados com a medida, que tem o objetivo de garantir o pagamento em dia dos servidores públicos municipais.

Fonte: Assessoria