Homem é morto com tiros na cabeça no Benfica

Após denúncia, a Polícia Militar (PM) localizou o corpo de um homem de 27 anos, próximo à linha férrea, no bairro Benfica, localizado na Zona Norte, nessa segunda-feira, 24.

Segundo a PM, uma perícia médica constatou três perfurações na cabeça da vítima, provenientes de disparo de arma de fogo. O homem seria conhecido no meio policial pelo uso de drogas.

O irmão da vitima esteve no local onde o corpo foi encontrado. Em conversa com a PM, informou que desconhecia qualquer tipo de ameaça ao irmão e que não tinha nenhum suspeito do crime.

Os policiais também tentaram obter informações acerca do crime com outros moradores da região, entretanto, não obtiveram êxito.

O corpo foi liberado e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).