Câmara Municipal entrega maior honraria da Casa nesta quinta-feira

Dezenove personalidades e uma empresa recebem na noite da próxima quinta-feira, 27, a medalha do Mérito Legislativo de Juiz de Fora, maior honraria da Câmara, criada através da Resolução nº 1138, de 26 de março de 2001. A solenidade, que faz parte das comemorações dos 164 anos da Câmara, tem início às 19h30, no plenário do Legislativo.

A Medalha distingue pessoas físicas ou jurídicas que, por relevantes serviços prestados em suas áreas de atuação, tenham merecido especial reconhecimento do Poder Legislativo. A honraria foi criada pelo professor Newton Barbosa de Castro, heraldista e ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora.

Confira todos os homenageados:

1 - Anderson Abrantes Lamas - Indústria

Anderson Abrantes é formado em Administração de Empresas pela Universo e especializado em Logística pelo Instituto Ibmec. Atualmente é responsável pela parte comercial e de produção da fábrica de malhas Magic, fundada por seus pais em 1978.

2 - Antônio Carlos Duarte - Cultura

Atual diretor do Museu Mariano Procópio - onde já atuou como gestor entre 1997 e 2004 - Antônio Carlos é graduado em Arquitetura e pós-graduado em Segurança de Tráfego e em Urbanismo. Foi diretor geral do Ipplan.

3 - Alexandre Nocelli - Segurança Pública

Ingressou na Polícia Militar em 1989, aos 17 anos de idade. Entre 1991 e 1993, foi Comandante do Pelotão de Rio Pomba e Visconde do Rio Branco, do 21º BPM. Transferido para Juiz de Fora, destacou-se como Comandante de Pelotão Rotam e das 30ª e 31ª Companhias do 2º BPM, onde ficou até o ano de 2001.

4 - Célia Barbosa Rodrigues - Filantropia e Assistência Social

Célia mudou-se para Juiz de Fora com sua família no ano de 1972. Graduou-se em Pedagogia e, atualmente, exerce as funções de administradora e diretora da Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa, fundada por seus pais no Bairro Santa Cruz.

5 – Euler de Carvalho Duarte Filho - Transporte

Nascido em Belo Horizonte, Euler é apaixonado por esporte e dedicou-se à natação até os 19 anos, conquistando títulos nacionais. Graduado em Administração pela Universidade Católica de Minas, iniciou sua carreira no transporte coletivo, ajudando a estruturar a cadeira de suprimentos do Grupo Duarte.

6 - Érica Salazar - Comunicação

Jornalista formada pela UFJF, especializada em Artes, Cultura Visual e Comunicação e mestre em Telejornalismo. Érica Salazar se destaca no cenário do telejornalismo da Zona da Mata, com seu profissionalismo e carisma.

7 – Gilberto Alves - Esporte

Gilberto é natural de Juiz de Fora, casado, pai de 3 filhos. Técnico em Eletrotécnica, é funcionário da Imbel há 30 anos. Há 20, faz parte da diretoria da Associação Beneficente Cultural e Recreativa (ABCR) onde apóia várias práticas esportivas.

8 - Ilma de Castro Barros e Salgado - Educação

Ilma de Castro graduo-se em Letras - Português e Italiano - pela UFJF e em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior (CES). Pós-graduada em Inglês pela UFMG, mestre pelo CES e doutora pela UERJ.

9 – Ione Maria Moreira Dias Barbosa - Mérito Excepcional

Delegada de Trânsito da 7ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, Ione é formada em Direito, pós-graduada em Direito Subjetivo, mestranda em Ciências Sociais pela UFJF. Nesta instituição, desenvolve pesquisas sobre o fenômeno da violência contra as mulheres e o papel da Lei Maria da Penha na defesa e proteção dos direitos fundamentais das mulheres.

10 – Kênia Juliane Demerval - Meio Ambiente

Dentista por formação e ambientalista por convicção. Diariamente luta na defesa do meio ambiente e o plantio de árvores já faz parte de sua rotina. Aos 43 anos de idade perdeu as contas de quantas mudas plantou.

11 - Luciano da Silva Fontainha - Direitos Humanos

Luciano Fontainha é oficial da Polícia Militar de Minas Gerais no posto de Capitão. Formou-se oficial pela Academia de Polícia Militar. Bacharel em Direito e pós-graduado nas áreas de Direito Militar, Direito da Administração Pública e Ciências Jurídicas.

12 - Odilon de Rezende Barbosa Filho - Agropecuária

Odilon é natural de Barra Mansa, Rio de Janeiro, mas reside em Juiz de Fora há 25 anos. É Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal Rural . Produtor rural desde 1984, Odilon cria gado de leite.

13 – Patrus Ananias de Souza - Política

O deputado federal Patrus é Advogado, especializado em Poder Legislativo, e mestre em Direito Processual. Foi vereador e prefeito da cidade de Belo Horizonte. Em 2004, foi Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, responsável pela implementação do projeto Bolsa Família.

14 - Dr. Paulo Tristão Machado Júnior - Justiça

Natural do Rio de Janeiro, Paulo Tristão mudou-se para Juiz de Fora aos 12 anos de idade. Formou-se em direito pela UFJF no ano de 1989 e, em 1991, ingressou no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, onde atuou como Promotor de Justiça. Iniciou sua carreira na Magistratura no ano de 1993, como Juiz de Direito no Estado de Minas Gerais.

15 – Paulo Sérgio Duque Delgado - Mérito Excepcional

Crescer dando oportunidade ao próximo. Este é o lema de vida do empresário. Empreendedor de sucesso de terraplanagem e comércio de materiais de construção, viu seu sucesso aparecer diante de muito trabalho. Em sua juventude, teve uma vida humilde e modesta, exerceu as atividades de cobrador de ônibus, caminhoneiro e empreiteiro de obras.

16 - Ricardo Campello da Conceição - Saúde

Formado em Medicina pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, de Teresópolis, Ricardo Campello é diretor/fundador de importantes instituições de Juiz de Fora: a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (Suprema), o Hospital Monte Sinai e o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

17 – Rafael Gomes de Oliveira - Mérito Excepcional

Rafael Gomes é delegado da Policia Civil de Minas Gerais desde 2003, concurso no qual foi aprovado em 11º lugar na classificação geral e 1º lugar na prova oral. Graduação em Direito pelas Faculdades Integradas Vianna Júnior e pós-graduado em Análise Criminal pela Verbo Jurídico.

18 – Sebastião Gonçalves Barbosa - Mérito Excepcional

Sebastião Gonçalves ingressou na PMMG no ano de 1942, na graduação de soldado. Com o passar dos anos, ele continuou se graduando, passando a Cabo, 3° Sargento, 2° Sargento e passou para o quadro de reserva da PMMG, sendo promovido a 1° Sargento.

19 – TCR Diagnóstico por Imagem - Comércio e Serviços

A TCR é uma empresa do ramo radiológico, criada no ano de 1994, sendo pioneira em Juiz de Fora. Sua missão é a de prestar serviços de diagnósticos de imagem com excelência, sempre visando a ética.

20 - William Cleber Domingues Silva - Turismo

William é formado em Turismo pela Fundação Educacional São José. Especialista em Administração Hoteleira pela UFJF/Senac. Mestre em Turismo e Meio Ambiente pelo Centro Universitário UNA, de Belo Horizonte.

Fonte: Assessoria Prefeitura de Juiz de Fora.