Greve Geral: ônibus param de meia-noite às 10h no dia 28

Uma manifestação contra a Reforma da Previdência e contra Reforma Trabalhista está marcada para essa sexta-feira, 28, em Juiz de Fora. Pelo menos dois eventos organizados pela Frente Brasil Popular, e o Fórum Sindical e Popular, em uma rede social, convidam a população para se concentrar na Praça da Estação, às 9h.



Até o momento a manifestação já possui adesão de diversos setores, como os professores da rede pública e privada, bancários, instituições públicas e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito (Sinttro). Segundo o vice-presidente do Sinttro, Claudinei Janeiro, os ônibus vão paralisar da meia noite até as 10 horas do dia 28.



Na última quinta-feira, dia 20, professores da rede particular também aprovaram o apoio da categoria à greve geral. A reunião foi organizada pelo Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF). A coordenadora do Sinpro-JF, Aparecida Oliveira afirmou que a adesão a greve foi aprovada por unanimidade.



A manifestação contra a Reforma da Previdência, as terceirizações, e a Reforma Trabalhista está marcada para o dia 28 de abril em todo o país. Em Juiz de Fora o ato ocorrerá às 9h na Praça da Estação, Centro.