Presidente da FIEMG Zona da Mata recebe Medalha da Inconfidência em Ouro Preto

Em reconhecimento ao trabalho desempenhado como representante da indústria na Zona da Mata mineira, o presidente da FIEMG Regional Zona da Mata, Francisco Campolina, recebeu do Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, a Medalha da Inconfidência 2017. A cerimônia aconteceu na Praça Tiradentes, dia 21 de abril, em Ouro Preto. A comenda – a maior honraria concedida pelo Estado de Minas Gerais – homenageia personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

A outorga foi recebida por 170 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. O Grande Colar foi entregue, in memoriam, a Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, representado na solenidade pelo embaixador da África do Sul no Brasil, Ntshikiwane Joseph Mashimbye.

Na solenidade, o governador Fernando Pimentel foi recebido com honras militares. Em seguida, colocou flores no monumento a Tiradentes e recebeu o fogo simbólico, fazendo o acendimento da Pira da Liberdade. Houve também salva de 21 tiros e o hino nacional do Brasil foi executado pela Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais. Em seu discurso, Pimentel destacou a importância histórica dos dois líderes homenageados na cerimônia, Nelson Mandela e Tiradentes, como personalidades a serem lembradas nos tempos atuais.

O presidente da FIEMG Regional ZM ressalta que a superação de desafios e a criação de um ambiente negocial que estimule uma indústria cada vez mais competitiva na Zona da Mata, se deve a um trabalho realizado em conjunto, e dedica a homenagem recebida a todos que trabalham pela indústria mineira. “Nosso trabalho só é possível devido ao apoio incondicional que sempre recebemos da diretoria da FIEMG e de todos os presidentes de sindicatos patronais da região. Continuaremos a oferecer o suporte que se fizer necessário ao crescimento do setor industrial”, destaca Campolina.

A Medalha da Inconfidência foi criada em 1952, no Governo de Juscelino Kubitscheck, e possui quatro designações: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência. Entre os homenageados deste ano estão governadores de estado, parlamentares, magistrados, artistas, professores, militares, juristas, médicos, advogados, gestores públicos, historiadores, religiosos, esportistas e empresários.

Fonte: Assessoria FIEMG.