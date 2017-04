Mais de 2.500 motoristas foram autuados por excesso de velocidade nas rodovias durante o feriado

A Polícia Militar Rodoviária Federal (PFR) divulgou nessa segunda-feira, 24, o balanço da Operação Tiradentes, realizada entre os dias 20 e 23 de abril, período em que, devido o feriado, a fiscalização nas estradas foi intensificada. A Delegacia da PRF de Juiz de Fora fiscaliza do km 592 ao km 828 da BR-040 e do km 60 ao km 213 da BR-267. Segundo o levantamento, houve sete acidentes sem vítimas e nove com feridos, que totalizaram 18 vítimas durante o feriado.



Durante o período fiscalizado, 2.343 condutores foram autuados por excesso de velocidade medidas pelo radar móvel. De acordo com os dados, 628 veículos e 679 pessoas foram abordados na rodovia. Oito veículos foram recolhidos. Os policiais submeteram 163 condutores ao teste do bafômetro e lavraram 248 autos de infração, excluídos as ocorrências de excesso de velocidade.

PMR

No mesmo período, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizou a operação nas rodovias estaduais. A corporação registrou 18 acidentes, quatro sem vítimas e 14 com feridos, totalizando 24 pessoas feridas. De acordo com os dados, 208 motoristas foram autuados por estar dirigindo acima da velocidade permitida. Um condutor foi preso por embriaguez e um por demais crimes.

BOMBEIROS

Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar empenhou 1.054 militares e realizou 1.262 atendimentos, atividades de prevenção e fiscalizações na véspera e no feriado de Tiradentes.



Os militares concretizaram ações de prevenção e atendimentos, nos dias 21 e 22 de abril. Foram realizados 322 atendimentos pré-hospitalares e resgates, 66 salvamentos e 21 combates a incêndios. Foram implantados 32 pontos-base nas rodovias estaduais e prevenção aquática em cachoeiras e balneários.



Nos serviços de proteção contra incêndio e pânico foram empenhadas 184 viaturas para realizar fiscalizações em estabelecimentos comerciais, edificações e eventos. No total, foram 853 fiscalizações em todo o Estado. Os estabelecimentos que não estavam em consonância com as medidas de Proteção Contra Incêndio e Pânico estaduais e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar foram notificados.

ACIDENTE NA BR-267

Um acidente no km35 da BR-267, entre as cidades de Maripá de Minas e Argirita, na noite de sexta-feira, 21, vitimou um motociclista, natural de Juiz de Fora. O homem colidiu contra um ônibus da viação Paraibuna. Com o choque, os veículos pegaram fogo e o homem morreu carbonizado. O ônibus ficou completamente destruído após o incêndio.



A ocorrência ficou sob responsabilidade da PRF em Leopoldina.