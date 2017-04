IBGE disponibiliza 24.984 vagas temporárias em novo edital

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nessa segunda-feira, 24, novo edital, que diz respeito ao processo seletivo simplificado com o objetivo de preencher 24.984 vagas para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador. No início do mês, o primeiro edital publicado oficializou a abertura de 1.039 postos. Ao todo são 26.023 oportunidades temporárias em cargos de todos os níveis escolares, com salários de até R$4 mil, para atuação em todo o país no Censo Agropecuário 2017. A prova objetiva está marcada para o dia 16 de julho.

No primeiro edital do concurso do IBGE, as oportunidades para ensino médio são disponibilizadas para os cargos de Agente Censitário Administrativo (344 vagas), Agente Censitário Regional (350) e Agente Censitário de Informática (174). Os salários iniciais são de R$1.500, R$2.500 e R$1.700, respectivamente.

Para o segundo edital, são disponibilizadas 18.845 vagas para recenseador. A remuneração será feita de acordo com a produção, calculada por setor censitário, conforme o número de estabelecimentos agropecuários recenseados. Em cargos de nível médio, há 1.272 postos de trabalho para agente censitário municipal, com remuneração de R$1.900, e outras 4.867 vagas para agente censitário supervisor, com vencimentos de R$1.600.

CONTRATOS E SISTEMA DE COTAS

A previsão de duração do contrato é de até 13 meses para a função de analista censitário; dez meses para agente censitário administrativo; nove meses para agente censitário regional; sete meses para agente censitário de informática; sete meses para agente censitário municipal e agente censitário supervisor; e cinco meses para recenseador.

Além do salário, o IBGE oferece como benefícios: auxílio-alimentação e auxílio-transporte, exceto para recenseador. As taxas de inscrição variam de R$22 a R$78, e 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.

PROFESSOR ORIENTA CONCURSEIROS

O professor de língua portuguesa Marco Antônio Filgueiras Santos Filho (Macarrão), enfatiza que é importante ler o edital com atenção. “O candidato precisa avaliar, primeiramente, se ele tem condição de retomar (ou iniciar) o estudo das matérias exigidas. Além dos conteúdos mais técnicos, relativos ao universo do IBGE, as disciplinas mais cobradas no concurso são Português e Raciocínio Lógico. A maioria das questões compreendem uma fácil assimilação”, explica.

O docente esclarece ainda que, buscar uma orientação especializada faz muita diferença. “Os cursinhos preparatórios, nas modalidades presencial ou online, são uma boa opção. Ao tentar estudar todo o conteúdo exigido, o aluno pode ficar perdido. Vale dizer que aquilo que é cobrado na prova compreende de 30% a 40% do edital. Nesse sentido, o conteúdo que engloba esse percentual é previsível por aqueles que estão acostumados a trabalhar com concursos públicos”, finaliza.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar da seleção do primeiro edital podem se inscrever até 9 de maio. Para o segundo processo seletivo em aberto, as inscrições seguem até dia 23 de maio. Ambas podem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (portal.fgv.br), organizadora do concurso.