Adolescente morre em acidente com ônibus enquanto andava de bicicleta

Atualizada às 17h53 de 24/04/2017

Um adolescente, cuja idade ainda não foi divulgada, morreu na tarde dessa segunda-feira, 24, após se envolver em um acidente com um ônibus, que faz a linha 539 (Santos Dumont), na rotatória do bairro Jardim Glória, região Central da cidade, que liga o Morro da Glória à Estrada Engenheiro Gentil From, na Cidade Alta.

De acordo com as informações preliminares, o ônibus fazia o contorno no sentido Morro da Glória quando ocorreu o acidente. Uma equipe do Samu foi acionada e constatou que a vítima, que estava sem documentos, morreu na hora. No momento, a Polícia Militar permanece no local, colhendo informações sobre a dinâmica do acidente e controlando o trânsito, que está lento na região.

Ainda não se sabe, ao certo, o que ocasionou a queda e, consequentemente, a morte do garoto e nem a forma como teria acontecido o aciddente.