Motoristas podem ser multados por câmeras a partir do dia 5

As câmeras do Infotrans da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) serão usadas na fiscalização do tráfego na cidade a partir do dia 5 de maio. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Siqueira (PMDB), por meio de sua página nas redes sociais, no dia 28 de março.



Atualmente, as 12 câmeras estão em funcionamento, auxiliando na verificação das condições das ruas, serviços e o trânsito. A partir das imagens registradas, motoristas poderão ser autuados, como está previsto na resolução nº 532 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O prefeito informou que esta quantidade será ampliada, gradativamente, ainda este ano.



Faixas foram penduradas nos pontos onde os equipamentos estão instalados para informar os condutores. Confira os locais:

PONTOS DE MONITORAMENTO

Av. Rio Branco x Av. Brasil

Av. Rio Branco x Av. Getúlio Vargas

Av. Pres. Itamar Franco x Av. Getúlio Vargas

Av. Rio Branco x Rua Marechal Floriano Peixoto

Av. Francisco Bernardino x Rua Marechal Deodoro

Av. Rio Branco x Av. Francisco Bernardino

Av. Francisco Bernardino x Rua Benjamin Constant

Av. Rio Branco x Av. Pres. Itamar Franco

Av. Pres. Itamar Franco x Rua Monsenhor Gustavo Freire

Av. Rio Branco x Av. Dr. José Procópio Teixeira

Rua Benjamin Constant com Avenida Brasil

Avenida Barão do Rio Branco com Rua Doutor Romualdo