Prefeitura realiza flagrante de descarte de entulho em local irregular

A Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através do Departamento de Fiscalização, ​flagrou na última semana, ​durante uma ronda preventiva um infrator descarregando restos de entulhos provenientes de obra na via pública ao lado do córrego do Bairro de Santa Terezinha. A ação foi realizada através de fiscais da Regional Nordeste.

A fiscalização ​ocorreu na esquina das ruas Humberto Campos com Josué de Queiroz e no ato foi lavrado o auto de infração por conspurcação de via pública. O documento e as imagens serão encaminhados à Junta de Julgamentos Fiscais (JJF) da SAU.

Conforme o artigo 7° do Código de Posturas é proibido toda espécie de conspurcação no município, ou seja, qualquer ação contrária aos propósitos estabelecidos pela Lei, que suje, manche, enode ou corrompa a qualidade dos espaços públicos. A infração é considerada gravíssima, no valor de R$ 4.389.

Apesar da limpeza que havia sido recentemente realizada pelo Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb) algumas pessoas do entorno insistem em sujar a rua, especificamente neste local, junto a um curso d'água.

Segundo o supervisor de Fiscalização da Regional Nordeste, Leonardo de Sá Ferraz, ações que reprimem o descarte irregular de resíduos em via pública são tão importantes quanto a necessidade das pessoas se conscientizarem que poluir as ruas é um ato desagradável e somente produz malefícios para a sociedade.

Denúncias podem ser feitas pelas Regionais de Fiscalização da SAU de cada bairro pelos telefones:

Centro I: 3690 8381

Centro II: 3690 8379

Sul: 3690 8304

Sudeste: 3690 7709

Leste: 2104 8402

Oeste: 3690 8288

Norte: 3690 7929

Nordeste: 3690 7883

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora