Jovem armado assalta taxista no Jardim Natal

Um taxista de 57 anos foi assaltado, no bairro Jardim Natal, Zona Norte, nesse domingo, 23. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um adolescente teria entrado no veículo e solicitado uma corrida até o bairro. Chegando ao local, o suspeito pediu que o motorista aguardasse, pois iria buscar o dinheiro em casa para pagar-lhe. O jovem voltou com uma arma de fogo e anunciou o assalto, levando R$ 230.

O taxista procurou a polícia que fez buscas e encontrou um suspeito em casa, que ainda estava com as roupas que teria usado no assalto. O adolescente e a mãe dele foram encaminhados à Delegacia de Polícia, no entanto, o taxista não o reconheceu como autor. O suspeito foi liberado.