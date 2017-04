PM registra dois assaltos a ônibus nesse domingo

Segundo informações da Polícia Militar (PM), pelo menos dois roubos aconteceram durante esse domingo, 23, em Juiz de Fora.

Um dos casos ocorreu no bairro Barreira do Triunfo, zona Norte. O coletivo 753 teria parado em um dos pontos para o embarque de passageiros, quando um indivíduo entrou no veículo com as duas mãos por baixo da blusa, simulando estar armado, e anunciou o assalto. O cobrador de 34 anos foi coagido, e o assaltante levou R$ 120 que estavam no caixa do ônibus.

O autor fugiu em direção ao Bairro Ponte Preta, mas não foi encontrado.

O outro assalto aconteceu no bairro Benfica, também na zona Norte. Segundo a PM, o cobrador de ônibus, de 27 anos, foi abordado por um homem armado com uma faca. O suspeito teria levado R$ 40 e fugido sentido bairro Vila Esperança.

A polícia fez buscas, mas o autor não foi localizado.