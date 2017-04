Adolescente de 14 anos é sequestrada e estuprada

Uma adolescente de 14 anos, do bairro Cidade Nova, Zona Sul, foi sequestrada e mantida em cárcere privado, segundo registro da polícia desse sábado, 22. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a adolescente seguia até uma padaria do bairro, quando foi abordada por três homens em um carro, estando o carona armado. Os autores fizeram diversas ameaças a jovem e ordenaram que ela entrasse no carro.

Os homens a levaram até o bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte, onde entraram em uma rua sem asfalto, conduzindo a vítima até um local com um pequeno cômodo. A adolescente foi abusada sexualmente por um doas homens e mantida presa por cerca de 20 horas.

Os sequestradores utilizaram o celular da jovem e enviaram mensagens para o namorado e a prima da vítima, avisando que não a matariam, mas que “iriam fazer uma maldade e que iriam soltá-la no dia seguinte a noite”. Os autores ainda teriam dito que o motivo pelo qual estavam praticando a ação seria que, a jovem pertencia a um bairro rival ao bairro Jardim Gaúcho e que o irmão dela seria amigo de indivíduos da gangue do Bairro Cidade Nova/Vale Verde. Segundo a PM, a motivação seria a disputa no tráfico de drogas.

Há cerca de um mês a jovem tinha sido abordada por um indivíduo, morador do Bairro São Benedito, que teria avisado a ela que não andasse pelas ruas, pois, poderia sofrer uma maldade praticada por ele ou por seus amigos.

A adolescente foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), para realizar exame de corpo delito e ser medicada. Os resultados foram inconclusivos para conjunção carnal ou ato libidinoso, sendo enviado material para pesquisa de espermatozoide, contudo, foi constatada lesão corporal leve.

A vítima juntamente com a mãe, foram orientadas quanto a providências futuras.

Os autores não foram encontrados pela polícia.