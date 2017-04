Prefeitura realiza força-tarefa contra pichação em Juiz de Fora

Tintas e rolos utilizados para pichações e um aparelho celular foram apreendidos durante operação realizada pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Guarda Municipal (GM), com o apoio das polícias Militar e Civil, na noite de quarta-feira, 19. A blitz foi iniciada às 20 horas, na Praça Antônio Carlos, e percorreu as praças dos bairros Bom Pastor e Vitorino Braga, Jarbas de Lery Santos, Parque Halfeld, Menelick de Carvalho e Alfredo Lage.

Durante a operação, um suspeito foi identificado portando material usado para pichações, na Praça Alfredo Lage, no Bairro Manoel Honório. Na abordagem, ele confessou fazer parte de grupos de whatsapp que organizam esse tipo de ação. O suspeito foi preso pela Polícia Civil e o celular apreendido para perícia. Na Praça Antônio Carlos, uma sacola contendo garrafas de tintas e pincéis também foi apreendida. O dono não foi identificado.

O secretário José Armando da Silveira, da Sesuc, explicou que a blitz integra as ações preventivas: “É um compromisso nosso realizar as metas do Governo. Uma delas é a segurança pública, para que tenhamos paz social mais duradoura e eficaz. Desta vez, determinamos à Guarda Municipal que se preocupasse muito com os chamados pichadores, que vêm estragando os prédios públicos e que, geralmente, atuam à noite e na madrugada, já que, durante o dia, seriam reprimidos pela própria população”.

A comandante da GM, Emilce de Castro, reafirmou que a corporação atua na proteção do patrimônio público municipal, fazendo o trabalho de monitoramento em turnos alternados, durante 24 horas, principalmente na área central da cidade, evitando danos contra o bem público. Ao presenciar atos de vandalismo, o cidadão deve acionar a Guarda, pelo telefone 153.

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora