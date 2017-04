Batida entre caminhão e carro deixa ocupantes gravemente feridos

Um carro bateu em um caminhão na cruzamento da rua Fernando Lobo entre a rua Santo Antônio, no Centro, na madrugada desse Domingo, 23. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com os veículos atingiram um poste de luz.

No carro estavam três pessoas, dois homens, um de 31 anos, e outro de 29 anos, e uma mulher de 27 anos. A mulher de 27 anos, e o homem de 31, que ficaram em estado grave, foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e conduzido ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). O homem de 29 anos que estava no veículo também foi levado para o HPS em estado de torpor, que significa um estado de diminuição da sensibilidade ou de movimento de alguma parte do corpo, caracterizado por uma inabilidade para responder a certos estímulos ou movimentos normais.

O motorista do caminhão não ficou ferido.