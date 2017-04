Idosa é presa após PM encontrar droga escondida dentro de casa

Uma senhora de 66 anos, com deficiência visual, foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) na tarde dessa sexta-feira, 21, por envolvimento com tráfico de drogas. Conforme consta no Registro de Evento de Defesa Social (REDS) da PM, a mulher teria, em casa, cinco barras de maconha, uma barra de cocaína e duas balanças de precisão, escondidas em um armário embutido na cozinha de sua residência, localizada no bairro Progresso, zona Leste. Também foram encontradas diversas sacolas plásticas, usadas para embalar a droga.

DENÚNCIAS

Os militares chegaram até o imóvel através de denúncias que informavam que o sobrinho da senhora estaria guardando drogas no local. Na presença de testemunhas, a mulher confirmou ser tia do suspeito, mas não soube dizer se ele estaria frequentando a casa e negou conhecimento sobre o fato de os entorpecentes estarem no local, devido à deficiência. Também conforme denúncias, o homem estaria comercializando as drogas na região e também possuiria armas de fogo.

A mulher foi encaminhada à delegacia, ciente de seus direitos, junto ao material localizado. O suspeito de realizar o tráfico, no entanto, não foi localizado.