Homem é preso com armamento de uso restrito

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na tarde dessa sexta-feira, 21, no bairro Floresta, zona Norte, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor.

De acordo com informações da PM, o homem foi abordado durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Esperança. Transitando pela Rua Doutor Francisco Álvares de Assis, os militares perceberam que o suspeito, já conhecido no meio policial por diversos crimes, conduzia um Fiat Stilo. Mediante denúncia de que o homem estaria andando armado pela região, a PM realizou buscas no veículo, onde foi encontrada, no banco do carona, uma pistola calibre 40, modelo PT - 940, arma de uso restrito das forças de segurança, e mais 13 munições intactas. O material foi encaminhado à delegacia e o homem foi preso em flagrante.

No momento da ação policial, o homem estava acompanhado de um adolescente de 16 anos, que foi apreendido, também por porte ilegal de arma de fogo de uso de restrito.

O veículo foi recolhido ao Pátio Itajuru.