Trânsito na Cidade Alta será interditado para Cavalgada de São Jorge

Neste domingo, 23, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) fará intervenções nos bairros São Pedro, para realização de mais uma edição da “Cavalgada de São Jorge”, e Santa Helena, para a festa do mesmo santo. As alterações acontecerão para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos participantes. Na Cidade Alta, as vias que fazem parte do percurso serão interditadas parcialmente, a partir das 9 horas, sob supervisão de agentes de trânsito. A liberação ocorrerá conforme o andamento do evento e a avaliação das autoridades.

A concentração será no pátio da Paróquia de São Pedro, e o trajeto está definido da seguinte forma: ruas José Lourenço, Adão Barbosa Lima, José Moutinho e José Lourenço Kelmer, Avenida Presidente Costa e Silva, ruas Professor José Vilas Bouçadas, José Victório Castegliani, Otávio Malvacini, Vereador Dr. Hélio Zanini, José Quincas Rodrigues e Prof. Virgílio Pereira da Silva.

TRANSPORTE COLETIVO

No Bairro Santa Helena, de 7h às 21h, haverá interdição total da rua Vilela Filho, entre as ruas São Sebastião e Benjamin Constant, e nesta, entre as ruas São Sebastião e Vilela Filho. Por conta disso, as linhas 221 e 222 farão o percurso no sentido Santa Catarina/Bom Pastor pelas ruas Visconde de Mauá, São Sebastião, Tiradentes, Benjamim Constant e Vilela Filho. A 501, no sentido Padre Café/Jardim Glória, nas ruas Olegário Maciel, Benjamim Constant e Vilela Filho.

Fonte: Assessoria