UFJF oferece vacina contra febre amarela para comunidade acadêmica

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a febre amarela, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio da Coordenação de Saúde, Segurança e Bem-Estar (Cossbe) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) e da Faculdade de Enfermagem — em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora — realizará vacinação da comunidade interna no período de 25, terça-feira, a 28, sexta, de abril.

O atendimento ocorrerá no Centro de Convivência (espaço ocupado anteriormente pelo Restaurante Salsa Parrilla), no horário das 9h às 15h. A vacinação será oferecida a toda comunidade interna da UFJF: alunos, técnico-administrativos, professores e trabalhadores terceirizados.

O público alvo é toda pessoa que não tenha recebido pelo menos uma dose da vacina ao longo da vida. A determinação atende a Nota Informativa nº 94/2017 do Ministério da Saúde, que preconiza como imunizada, a partir de abril deste ano, toda pessoa que já tenha recebido dose única da vacina contra febre amarela, de acordo com orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“É muito importante vir quem ainda não foi vacinado. Essa parceria permite atender às pessoas no próprio local de trabalho e de estudo”, enfatiza a coordenadora de Saúde, Segurança e Bem-estar da Progepe, Renata Faria.

RECOMENDAÇÕES

A população acima de 60 anos deverá ser avaliada pelo serviço de saúde, para verificação da necessidade e prováveis riscos para a vacinação. Gestantes e mulheres que estejam amamentando crianças menores de seis meses não deverão ser vacinadas neste momento, devendo ser adiada a imunização, caso ainda não tenha dose registrada em cartão de vacinas.

A única contra-indicação da vacina é para pessoas com alergia grave à proteína do ovo de galinha (albumina). Quem possui cartão de vacinação deve levá-lo ao local, assim como documento de identificação com foto.

Interessados em se vacinar com a Influenza (gripe) devem procurar os seguintes postos: Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS); Departamento de Saúde da Criança e Adolescente (Rua São Sebastião, 772 centro); Departamento de Saúde do Idoso (Rua Batista de Oliveira, 943, quase esquina com a Av. Itamar Franco, no centro); Pam Marechal (térreo); e Igreja Sagrado Coração de Jesus, no Bairu.

Fonte: Assessoria